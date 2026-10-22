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        Aydın'da kaçak tütün operasyonu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Aydın'da kaçak tütün operasyonu

        Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 947 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 70 gümrük kaçağı puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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