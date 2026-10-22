Aydın'da kaçak tütün operasyonu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 947 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 70 gümrük kaçağı puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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