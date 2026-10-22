Aydın'da yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı En çok yatırım yapılan kurumlar belli oldu

Aydın'da 2026 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurum İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılı içerisinde yapılan yatırımlar değerlendirilirken, 2027 yılındaki projeler de görüşüldü. Aydın genelinde 2026 yılında uygulanan 386 projeden 78 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geriye kalan 308 adet projenin de 218 adedinin devam ettiğini, 2 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 88 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

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İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 99 milyar 264 milyon 977 bin TL, önceki yıllar harcaması 14 milyar 826 milyon 354 bin TL, 2026 yılı ödeneği 23 milyar 3 milyon 97 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Vali Varol, 2026 yılı harcamasının ise 14 milyar 635 milyon 613 bin TL olduğunu, toplam harcama tutarının ise 29 milyar 461 milyon 968 bin TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2026 yılı ödeneğinin kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü 3 milyar 327 milyon 943 bin TL harcamayla 1. sırada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2 milyar 709 milyon 623 bin TL harcamayla 2. sırada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ise 2 milyar 609 milyon 414 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

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"Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Dr. Osman Varol, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Vali Varol'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.