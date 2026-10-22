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        Başkan Çerçioğlu, AGC'yi ağırladı

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İnan Gül ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu, AGC'yi ağırladı

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İnan Gül ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Gül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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