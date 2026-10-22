Başkan Tetik Bereketli Mahallesi'nde üreticiler ile buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında Bereketli Mahallesi’ni ziyaret ederek nar üreticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bereketli Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Tetik, ilk olarak nar hasadı yapan tarım işçileri ve üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle birlikte nar toplayan Tetik, tarımsal üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar ve üreticilerin talepleri hakkında bilgi aldı.

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Tarımın Nazilli ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tetik, alın teriyle üretime katkı sağlayan çiftçilerin ve tarım emekçilerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Nar bahçesindeki ziyaretinin ardından mahalle kahvesine geçen Başkan Tetik, burada Bereketli Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Tetik, mahallede yaşanan sorunları, beklentileri ve talepleri tek tek dinledi.

Mahalle ziyaretlerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tetik, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Nazilli’mizin her mahallesine ulaşmak, hemşehrilerimizin sesine kulak vermek ve sorunları yerinde görmek için çalışıyoruz. Bugün Bereketli Mahallemizde hem üreticilerimizin emeğine ortak olduk hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bizler makamda oturarak değil, halkımızın arasında olarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Nazilli’mizin her köşesine eşit hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Ziyaretin sonunda Bereketli Mahalle Muhtarı Özkan Karakuş’a ve mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tetik, mahalle buluşmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.