Sahil Güvenlik ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personeli tarafından yürütülen "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında Aydın'ın Buharkent ilçesi ile İzmir'deki eğitim kurumlarında öğrencilerle bir araya gelindi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personeli, öğrencilerin denizcilik konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetler kapsamında Aydın ve İzmir'deki okulları ziyaret etti. Program çerçevesinde Aydın'ın Buharkent ilçesinde bulunan Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi ile İzmir'deki Dereköy Makbule Mehmet Gedikoğlu İlkokulu öğrencileriyle buluşuldu. "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Faaliyeti" adıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerle bir araya gelen Sahil Güvenlik personeli, denizcilik alanında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulundu. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere ulaşmayı amaçlayan faaliyetle, çocukların ve gençlerin denizcilik alanına ilişkin bilgi edinmelerine katkı sağlandı.