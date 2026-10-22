Efeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in hayata geçirdiği Mobil Destek Aracı, mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını gezici hizmet modeliyle sahaya taşıyan Efeler Belediyesi ekiplerinin yeni durağı İmamköy Mahallesi oldu.

Sosyal yardımları doğrudan vatandaşın ayağına ulaştıran Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesindeki Mobil Destek aracıyla saha çalışmaları sürüyor. Sosyal Destek Giyim Noktası’nın yanı sıra devreye alınan mobil araç sayesinde, mahalle mahalle gezilerek her yaştan vatandaşın mevsimine uygun kıyafet ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor. Çocuk ve yetişkin kategorilerinde hazırlanan ürünler, gezici araç vasıtasıyla mahallelerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor. Ekipler, belirlenen program dâhilinde ilçe genelindeki diğer mahallelerde de dağıtımlara devam edecek.

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İmamköy sakinleri, hizmetin mahallelerine kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle ulaşım imkânı kısıtlı olan veya merkeze gitmekte zorlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasını sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve saha ekiplerine teşekkür etti.