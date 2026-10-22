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        Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

        Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi’nde, Örmepınar ve Kavaklı Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Topçam, Yörükler, Bağlarbaşı, Soğukoluk, Taşoluk, Bedirler ve Ünlüce Mahallelerinde, Didim ilçesinde Batı ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akbük Mahallesi’nde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, Mimar Sinan, Yörük Ali Efe, Celal Bayar, Yaşar Kemal ve Adnan Menderes Bulvarlarında, Dağeymir Mahallesi’nde, İncirliova ilçesinde İkizdere, Cılımbız, Karabağ ve Yazıdere Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Ataköy, Yukarıgörle ve Çamarası Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Tekeler Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesinde Gaffarlar Mahallesi’nde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddelerinde, Soğucak, Yaylaköy ve Kirazlı Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Ören Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezinde, Aşağıörencik, Aşağıyakacık, Pirlibey, Toygar ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde Aydın Caddesi’nde, Çavdar ve Yeniköy Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Güvendik, Malgaçemir, Kabaca ve Yağdere Mahallelerinde ve Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, yatırım ve projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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