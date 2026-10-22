Aydın Valisi Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi'nin uygulama alanlarını inceledi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Vali Dr. Osman Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'e iadei ziyarette bulundu. Görüşmede, fakültede yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik faaliyetler ele alındı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında da bilgi alan Vali Varol, üniversitenin tarım alanındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek fakültede yürütülen akademik çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri ve tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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