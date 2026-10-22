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        Mutfakta çıkan yangın korkuttu

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürülürken, kısa süreli panik yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Mutfakta çıkan yangın korkuttu

        Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürülürken, kısa süreli panik yaşandı.

        Yangın 2196 sokak Elifkent Sitesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında yemek yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev sakinleri tarafından söndürüldüğü belirlenen yangın bölgesinde gerekli çalışmaları gerçekleştirerek bölgeden ayrıldı. Yangında evde ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

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