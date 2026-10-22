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        "Elmacı Dede" Aydın'daki komandolara elma ve üzüm getirdi

        Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, topladığı elma ve üzümleri Aydın Jandarma Komando Taburu'na teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        "Elmacı Dede" Aydın'daki komandolara elma ve üzüm getirdi

        Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, topladığı elma ve üzümleri Aydın Jandarma Komando Taburu'na teslim etti.

        Yurt içinde ve dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği elma ve üzümleri Efeler ilçesine getirdi.

        Yılmaz, ürünleri Aydın Jandarma Komando Taburu'na bıraktı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, askerleri çok sevdiği için farklı illerdeki Mehmetçiğe meyve götürmeye çalıştığını söyledi.

        Yıllardır farklı bölgelerdeki askerlere elma götürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Askerlerimizin manevi desteğe ihtiyaçları var. Kendi bahçemde yetişen elmaları, üzümleri getirdim. Çünkü ben bunları çok seviyorum, bunlarsız yapamıyorum. Bunlardan büyük bir manevi destek, manevi enerji alıyorum. 76 yaşında olmama rağmen, askerlerimle kucaklaştığım zaman bütün enerjim yerine geliyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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