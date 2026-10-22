Nazilli Belediyesi'nin yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 30 aylık görev süresi boyunca 360 bin metrekareyi aşkın yolun yenilendiğini belirtti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla ilçe genelinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göreve geldikleri günden bu yana Nazilli'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 30 aylık süreçte 360 bin metrekareyi aşkın yolun yenilendiğini açıkladı.

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Yol yenileme çalışmalarının büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Tetik, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Nazilli'mizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını tek tek ele aldık. İlçe merkezimizden başlayarak 82 mahallemizin tamamına yayılan büyük bir yenileme seferberliği başlattık. Geride bıraktığımız 30 aylık süreçte 360 bin metrekareyi aşkın yolumuzu yeniledik. Bu rakam, Nazilli'mizde bulunan Millet Bahçesi'nin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor. Yani 30 ayda adeta 11 Millet Bahçesi büyüklüğünde bir alanı baştan sona yeniledik" dedi.

Nazilli'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Tetik, "Biz bu göreve Nazilli'mizin sorunlarını konuşmaya değil, çözmeye geldik. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, kentimizin çehresini değiştirecek kalıcı hizmetler üretiyoruz. Hedefimiz çok net; 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan Nazilli'mizin yenilenmemiş yolunu bırakmamak. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak. 82 mahallemizin tamamında aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımız belli: Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı.