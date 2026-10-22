Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 767 turist geldi

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan yolculardan bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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