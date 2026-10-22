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        Söke ve Kuşadası'nda uyuşturucu madde ele geçirildi

        Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Söke ve Kuşadası'nda uyuşturucu madde ele geçirildi

        Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce "Uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak 22.10.2026 tarihinde Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan armalarda 2 bin 055 adet sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK madde 188) suçundan işlem yapılan A.E. ve G.A. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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