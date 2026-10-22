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        Efeler'de Atatürk Kültür Evi hizmete açıldı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde tarihi bir yapıda hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Efeler'de Atatürk Kültür Evi hizmete açıldı

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde tarihi bir yapıda hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde kente kazandırılan Atatürk Kültür Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Köprülü Veysipaşa Mahallesi’ndeki tarihi dokunun içerisinde yer alan yapının açılışı, kent protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kapılarını açan Atatürk Kültür Evi, bundan böyle kentin sosyal ve kültürel hayatına yön verecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        "Atatürk'ün evladı olmaktan gurur duyuyorum"

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşuyla başlayan törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kente böyle bir değer kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Atatürk Kültür Evi’nin sadece bir bina değil, fikirlerin ve Cumhuriyet mirasının yaşatılacağı canlı bir eğitim ve kültür merkezi olacağını vurguladı. Başkan Anıl Yetişkin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." sözünü hatırlatarak, "Bundan yüz yıl önce tüm dünya Atatürk’ün farkındaydı ve o bir Dünya lideriydi. Onun evladı olmaktan, onun yüreğine laik olmaya çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Atatürk Kültür Evi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum. Dilerim burası yıllar boyu yaşasın. Meclis toplantımızda hiçbir parti ayrımı olmaksızın oy birliği ile karar aldık. Bu nedenle tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in yanı sıra, Efeler Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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