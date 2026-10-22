Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 71 şüpheli gözaltında

        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 71 şüpheli gözaltında

        AYDIN'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 71 şüpheli gözaltında

        AYDIN’ın Köşk ve Efeler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Köşk ve Efeler ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Aydın'a 100 milyonluk, ağaç ve fidan üretim tesisi
        Aydın'a 100 milyonluk, ağaç ve fidan üretim tesisi
        Eski eşinin babasına ait iş yerine silahla gitti, gözaltına alındı
        Eski eşinin babasına ait iş yerine silahla gitti, gözaltına alındı
        Aydın'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbe...
        Aydın'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbe...
        Kuşadası'nda Cumhuriyet Kupası için 86 raket korta çıktı
        Kuşadası'nda Cumhuriyet Kupası için 86 raket korta çıktı
        Aydın'da kaçak tütün operasyonu
        Aydın'da kaçak tütün operasyonu
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 767 turist geldi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 767 turist geldi