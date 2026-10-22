Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

AYDIN’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Söke ve Kuşadası’nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda iki ilçede belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.E. ve G.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 55 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve G.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.