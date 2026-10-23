Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 19’u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        7 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması

        Benzer Haberler

        Aydın'da ilçe belediye yatırımlarında Didim ilk sırada
        Aydın'da ilçe belediye yatırımlarında Didim ilk sırada
        Didim'de Kaykay Parkı projesinde çalışmalar sürüyor
        Didim'de Kaykay Parkı projesinde çalışmalar sürüyor
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Başkan Çerçioğlu kas hastası minik Muhammed için destek istedi
        Başkan Çerçioğlu kas hastası minik Muhammed için destek istedi
        Söke ve Kuşadası'nda uyuşturucu madde ele geçirildi
        Söke ve Kuşadası'nda uyuşturucu madde ele geçirildi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı