Lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

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