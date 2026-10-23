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        Başkan Tetik, Nazilli'ye 32'inci aracı kazandırdı

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in göreve gelmesinin ardından geçen 30 aylık süreçte, hiçbir hibe veya dış destek alınmadan, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan araç sayısı 32'ye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Başkan Tetik, Nazilli'ye 32'inci aracı kazandırdı

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in göreve gelmesinin ardından geçen 30 aylık süreçte, hiçbir hibe veya dış destek alınmadan, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan araç sayısı 32’ye ulaştı.

        Nazilli Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve belediye çalışmalarında verimliliği sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nazilli Belediyesi, son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 13 ton kapasiteli çok fonksiyonlu su tankerini araç filosuna dahil etti.

        Yeni alınan su tankeri, özellikle park ve yeşil alanların sulanması, çevre düzenleme çalışmaları ve ihtiyaç duyulan diğer belediye hizmetlerinde kullanılarak ekiplerin sahadaki çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

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        Nazilli Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazilli'mizin kaynaklarını doğru ve verimli kullanmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 30 ayda hiçbir hibe veya destek almadan, tamamen belediyemizin kendi bütçesiyle 32 yeni aracı halkımızın hizmetine sunduk. Son olarak 13 ton kapasiteli çok fonksiyonlu su tankerimizi de araç filomuza dahil ettik. Bizim önceliğimiz, belediyemizin imkanlarını güçlendirerek hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunmak. Nazilli'nin parasını Nazilli'ye hizmet için kullanmaya devam edeceğiz. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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