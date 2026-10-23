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        Didim Belediyesi'nden meme kanseri farkındalığı konferansı

        Didim Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen farkındalık konferansı, Didim Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) gerçekleştirildi. Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hedef Özgün'ün katılımıyla düzenlenen konferansa halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte meme kanserinde erken tanının önemi ve doğru bilgiye ulaşmanın gerekliliği ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Didim Belediyesi'nden meme kanseri farkındalığı konferansı

        Didim Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen farkındalık konferansı, Didim Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) gerçekleştirildi. Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hedef Özgün’ün katılımıyla düzenlenen konferansa halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte meme kanserinde erken tanının önemi ve doğru bilgiye ulaşmanın gerekliliği ele alındı.

        Prof. Dr. Hedef Özgün’ün katılımcılarla bir araya geldiği konferansta, meme kanserinde farkındalığın artırılması ve erken tanının önemi üzerinde duruldu. Uzman bilgilendirmeleriyle katılımcıların konuya ilişkin doğru bilgiye ulaşması desteklenirken, sağlık konusunda bilinçli hareket etmenin önemi vurgulandı. Konferansta katılımcıların soruları da yanıtlanarak meme kanserine ilişkin merak edilen konular hakkında bilgi paylaşıldı.

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        Meme kanserinde erken tanı, hastalığın seyrini ve tedavi sürecini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen konferans, meme kanserine ilişkin farkındalığın güçlendirilmesine ve toplumda doğru bilginin yaygınlaşmasına katkı sundu.

        Didim Belediyesi, halk sağlığını ilgilendiren konularda farkındalığı artıran etkinliklerle toplumun doğru bilgiye erişimini destekliyor. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen konferans da erken tanının önemini gündeme taşıyarak bu alandaki toplumsal farkındalığa katkı sağladı.

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