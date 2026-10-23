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        Aydın'da sözleşmeli personelin memuriyet heyecanı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, düzenlenen yemin töreninin ardından memur kadrolarına atandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Aydın'da sözleşmeli personelin memuriyet heyecanı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, düzenlenen yemin töreninin ardından memur kadrolarına atandı.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personel, hizmet sürelerini tamamlamalarının ardından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına geçiş yaptı. Bu kapsamda düzenlenen törende personel, Türk Bayrağı üzerine yemin ederek memuriyete adım attı. Yemin töreniyle birlikte kamu hizmetindeki görevlerine memur statüsünde devam edecek olan personel, meslek hayatlarında yeni bir döneme başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Serhat Yığmatepe, hizmet sürelerini tamamlayarak memur kadrolarına atanan personel tebrik ederek, millete hizmet yolunda üstlendikleri görevlerde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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