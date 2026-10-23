Aydın'da kadın üreticilere iklim değişikliği eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde kadın üreticilere yönelik düzenlenen eğitim programında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, çevre ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve kadın üreticilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde (TAYEM) bir günlük eğitim programı gerçekleştirildi. Program kapsamında kadın üreticilere, değişen iklim şartlarına karşı tarımsal üretimde alınabilecek önlemler ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalar anlatıldı.

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Eğitimlerde, tarımsal üretimde basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, su tasarrufu sağlayan yöntemler, kuraklığa dayanıklı alternatif bitki çeşitleri ile tarımsal atıkların yönetimi ve değerlendirilmesi konuları ele alındı. Özellikle su kaynaklarının korunması, mevcut kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğine uyum sağlayan tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu. Programda, kadın üreticilerin iklim değişikliğine karşı bilinç ve uyum kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve kadın üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.