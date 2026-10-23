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        Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

        AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 19'u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

        AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 19’u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 19’u çocuk toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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