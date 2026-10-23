Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 19’u çocuk toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

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