Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 98 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 98 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 98 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda toplam 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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