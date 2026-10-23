Esentepe Mahallesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Esentepe Mahallesi'nde taş döşeme, istinat duvarı ve çevre düzenleme çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Koçarlı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Esentepe Mahallesi'nde taş döşeme, istinat duvarı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Esentepe Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. İlçenin tüm mahallelerinde daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedeflediklerini belirten Arıcı, belediye ekiplerinin bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.