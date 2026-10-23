Hapis cezasıyla aranan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Söke'de gerçekleştirilen çalışmada, hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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