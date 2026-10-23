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        Efeler'de işletmeler Otizm dostu oluyor

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, otizmli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi, kendilerini güvende hissedebilmesi amacıyla yeni bir sosyal duyarlılık projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Efeler'de işletmeler Otizm dostu oluyor

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, otizmli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi, kendilerini güvende hissedebilmesi amacıyla yeni bir sosyal duyarlılık projesini hayata geçirdi.

        Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi tarafından yürütülecek "Otizm Dostu İşletme" projesiyle, ilçe genelindeki işletmelerde otizm farkındalığının artırılması ve otizmli bireyler ile ailelerinin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Başkan Anıl Yetişkin’in öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Otizm Yaşam Merkezi eğitmenleri, ilçedeki işletmeleri ziyaret ederek çalışanlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek. Ziyaretlerde otizmin ne olduğu, otizmli bireylerle nasıl iletişim kurulması gerektiği ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlarda nasıl anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım sergilenebileceği anlatılacak.

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        Bilgilendirme çalışmalarının ardından projeye katılan işletmelere "Otizm Dostu İşletme" sticker’ı yerleştirilecek. İşletmelerin görünür noktalarında bulunacak bu amblem, söz konusu işletmenin otizm konusunda bilgilendirildiğini ve otizmli bireylere yönelik anlayış ve duyarlılığı artırmayı amaçlayan çalışmaya katıldığını gösterecek.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmanın yalnızca bir hizmet değil, toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti. Herkesin sosyal yaşama eşit şekilde katılabildiği, herkesin kendini iyi hissettiği bir kent oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yetişkin, "Otizm Dostu İşletme" projesiyle bu anlayışı günlük yaşamın her alanına yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

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