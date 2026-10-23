Aydın'da eski kayınpederinin iş yerinde silah çıkartan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık iki hafta önce boşandığı eşinin babasına ait iş yerine giderek belindeki silahı çıkardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Hasan EfendiRamazan Paşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde 22 Ekim Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., eski kayınpederine ait iş yerine gitti. İddiaya göre T.C. belindeki silahı çıkartırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.C. gözaltına alınırken, silahına da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.