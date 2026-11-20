Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışların, yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugün gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaşması beklenirken, öğleden sonra sıcaklığın düşüşe geçeceği öngörülüyor. Saat 18.00 itibarıyla başlaması beklenen sağanak yağışla birlikte sıcaklığın akşam saatlerinde 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Kentte yarın ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 24 derece olacağı tahmin edilirken, Pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması ve sıcaklığın 12 ila 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Pazartesi ve Salı günleri sağanak yağış tahmin edilirken, sıcaklıkların Pazartesi 1222, Salı günü ise 1521 derece arasında olması bekleniyor.