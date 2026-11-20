Aydın'ın Buharkent ilçesine atanan Kaymakam Tolga Tanış, görevine başladı.

Buharkent Kaymakamlığı görevini geçtiğimiz ağustos ayından bu yana vekaleten Mehmet Halit Haydaroğlu yürütüyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni kaymakam atamaları kapsamında Buharkent'in yeni kaymakamı Tolga Tanış oldu. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kaymakam Tanış'ın göreve başlamasıyla Buharkent'te kaymakamlık görevinde yeni bir süreç başladı.