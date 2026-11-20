Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken, cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışlı hava pazartesi ve salı günleri de etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için hazırlanan hava tahmin raporuna göre, kentte bugün gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde 17 derece olarak ölçülmesi beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra sıcaklığın düşmesiyle birlikte akşam saat 18.00'den itibaren sağanak yağış görülecek. Gece saatlerinde de yağışın devam etmesi bekleniyor. Hafta sonunun ilk günü olan 21 Kasım Cumartesi günü ise Aydın genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığının 16, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor. 22 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte, sıcaklıkların 12 ila 22 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Yeni haftada da yağışlı hava etkisini sürdürecek. 23 Kasım Pazartesi ve 24 Kasım Salı günleri Aydın'da sağanak yağış beklenirken, pazartesi günü hava sıcaklığının 12 ila 22, salı günü ise 15 ila 21 derece arasında olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tahminlerine göre Aydın'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmazken, özellikle cumartesi günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın ardından yeni haftanın ilk iki gününde de yağışlı hava etkili olacak.