Aydın’ın İncirliova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü G.Ç. (22), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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