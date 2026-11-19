Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, Ahilik Haftası kapsamında odalarının ahisi seçilen Kamil Çay ve Baykan Döndü’ye şed kuşatıldı. İki isme plaketlerini Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez takdim etti.

Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Karpuzlu Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ahilik Haftası dolayısıyla ortak bir program düzenledi. Törende Künkcü ve Dönmez, Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ahisi Kamil Çay ile Karpuzlu Şoförler ve Otomobilciler Odasının ahisi Baykan Döndü’ye şed kuşattı. AYESOB Başkanı Künkcü, Ahilik kültürünün Karpuzlu’da yaşatılmasına sundukları katkı dolayısıyla Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Kaçan’ı, Karpuzlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Özdemir’i ve her iki odanın yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Künkcü, mesleklerine yıllarını veren Çay ve Döndü’ye sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diledi.