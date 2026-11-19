Sırtından silahla vurulmuş cesedi bulundu, arkadaşı gözaltına alındı (2)
Giriş: 19.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Bülent Ocak, dağlık alanda sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen arkadaşı M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
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