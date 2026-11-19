Aydın’da adliye memurluğu yapan Tolga Yaban ile polis memuru Beyza Calhan’ın adliye koridorlarında başlayan aşk dosyası, nikâh masasında karara bağlandı. Genç çifti mutlu günlerinde sevenleri, adliye personeli ve emniyet mensupları yalnız bırakmadı.

Aydın Adliyesi’nde memur olarak görev yapan Tolga Yaban, gönlünü polis memuru Beyza Calhan’a kaptırdı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. AydınMuğla Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün, Yaban ve Calhan ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra emniyet ve adliye personelini de buluşturdu.

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Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Arısoy, Ağır Ceza Reisi Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mesut Öner’in de katıldığı düğünde nikâh masasına oturan genç çift, bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.