Efeler Belediyesi, fiziki engelleri veya sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara ev temizliğinden berber ve kuaför hizmetine kadar geniş kapsamlı destek sunuyor.

Efeler Belediyesi, ilçede yaşayan ve sağlık sorunları ya da fiziki engeller nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek temizlik ve kişisel bakım desteği veriyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında yürüme güçlüğü çeken, yatağa bağımlı, ağır kronik rahatsızlıkları bulunan, Demans ve Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşlara destek sağlanıyor. Ekipler, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşların ev temizliğini gerçekleştirirken berber ve kuaför hizmetiyle kişisel bakımlarına da yardımcı oluyor. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, başvurularını Efe Masa ve EfeMobil uygulaması üzerinden iletebiliyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit eden mahalle muhtarları ve komşuları da ilgili kişiler adına başvuru yapabiliyor. Belediye ekipleri, iletilen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaşarak evde bakım hizmetlerini sürdürüyor.