Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, geleneksel kültürü yaşatmak ve halk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla halk oyunları kursu düzenleneceğini duyurdu.

Sultanhisar’da geleneksel kültürün yaşatılması ve halk oyunlarının yaygınlaştırılması amacıyla halk oyunları kursu açılıyor. S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen kurs, 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya tarafından duyurulan kurs, her hafta pazartesi günleri 20.0022.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde Nazilli Folklor Derneği (NAZFOLK) eğitmeni Necdet Pekel ile Serkan Eker ve Pelin Baskın görev alacak. Kontenjanın sınırlı olduğu kurs ile geleneksel halk oyunlarının öğretilmesi ve kültürel değerlerin yaşatılması hedefleniyor.