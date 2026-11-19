Kuşadası Belediyesi, sahipli köpeklerin kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Kent genelinde yapılan denetimlerde, sokakta dolaşan köpeklerin önemli bir bölümünün mikroçipli ve sahipli olduğu belirlendi.

Kuşadası Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürürken hayvan sahiplerine de sorumluluklarını hatırlattı. Kuşadası Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, sahipsiz dolaşan köpeklerin büyük bir bölümünün mikroçipli ve sahipli olduğu tespit edildi. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Fulya Akıllı, hayvan sahiplerini sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyararak "Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından sahipsiz köpeklerin barınaklara alınması ve sahiplendirilmesi süreci başladı. Ancak sahada yaptığımız denetimlerde, sokakta dolaşan köpeklerin büyük bölümünün mikroçipli ve sahipli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, sahiplendikleri ve mikroçip taktırdıkları köpekleri sokağa tek başına bırakmamaları. Çünkü bu köpekler barınağa alındığında sahipleri hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanıyor. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanların sorumluluğunu üstlenin ve onları sokakta sahipsiz bırakmayın" dedi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ev hayvanlarının terk edilmesi yasaklanırken yasağa aykırı davrananlara idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, sahipli köpeklerin kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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Öte yandan Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpeklerin barınağa alınması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalarında önemli mesafe katetti. Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki sahipsiz köpeklerin yüzde 99’u barınağa alındı. Merkezin sahiplendirme çalışmaları sayesinde son iki ayda 720 köpek yeni yuvasına kavuştu.