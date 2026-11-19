Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İncirliova ilçesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı’nda meydana geldi. Gülseri Ç.'nin (22) kullandığı 09 DK 875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarptı. Şirip, savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Evin Şirip, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şirip, bugün hayatını kaybetti.

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