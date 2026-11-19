Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nın elektrik ve sulama altyapısını yenilerken kent mobilyaları ve yürüyüş yollarında da bakım çalışması gerçekleştirecek.

Kuşadası Belediyesi yıl boyunca kente yeni park kazandırmanın yanı sıra mevcut yeşil alanlarda da düzenli bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Bu kapsamda son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cafer Kotan Yaşam Parkı’nın elektrik ve sulama altyapısında yenileme çalışması başlatıldı. "Daha Yeşil Bir Kuşadası" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent sakinlerinin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirip, sosyalleşebilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Kuşadası’na son 7 yılda 104 yeni park ve yeşil alan kazandıran, 67 park ve yeşil alanı da baştan aşağıya yenileyen ekipler bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Ekipler tarafından son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nın elektrik ve sulama altyapısı yenilenmeye başlandı. Parkta bulunan kent mobilyaları ve yürüyüş yollarının da bakımdan geçirileceği çalışma memnuniyetle karşılandı.

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Mahalle Muhtarı İsmail Yurttaş da İkiçeşmelik’te yapılan yatırımlar için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Getirilen hizmetler sayesinde bölgenin çehresinin değiştiğini belirten Muhtar İsmail Yurttaş, "Kuşadası Belediyesi ekipleri her türlü sorunumuzla çok yakından ilgileniyor. Mahallemizde bulunan park ile yeşil alanların bakım ve temizliği düzenli olarak yapılıyor. Ayrıca birçok sokakta da yollarımız yenilendi" diye konuştu.