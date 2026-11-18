Aydın'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi dağlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi dağlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sırtından silahla vurulan kişinin Bülent Ocak (46) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Ocak'ın cenazesi, Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ocak'ın arkadaşı M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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