Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sırtından silahla vurulan kişinin Bülent Ocak (46) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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