Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kent genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentilerini ele aldı. Aydın Valiliği'nde gerçekleşen kabulde, mahalle muhtarlarının görev yaptıkları bölgelerde karşılaştıkları sorunlar ile vatandaşlardan gelen talep ve beklentiler değerlendirildi. Muhtarların yerel düzeyde yürüttüğü çalışmaların ele alındığı görüşmede Vali Varol, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek vatandaşların talep ve beklentilerini görüştü.

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