Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Bulvarı, Aydın Şehir Hastanesi ve İncirliova'yı birbirine bağlayacak 7 bin 400 metre uzunluğundaki A1 Kanal Yolu Projesi'nin güney etabının tamamlandığını, kuzey etabındaki çalışmaların ise Ocak ayında bitirilerek yeni güzergahın hizmete sunulacağını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yürütülen A1 Kanal Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Muğla Bulvarı, Aydın Şehir Hastanesi ve İncirliova arasında bağlantı sağlayacak 7 bin 400 metre uzunluğundaki projenin güney bölümü tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, kuzey kesiminde altyapı ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çerçioğlu, çalışmaların Ocak ayında tamamlanmasının ardından Aydın ile İncirliova arasında yeni bir ulaşım güzergahının vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aydınİncirliova hattında alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturulması ve kent trafiğinin rahatlatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Aydın için ulaşım yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Şehir trafiğimizi rahatlatacak ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Muğla Bulvarı, Aydın Şehir Hastanesi ve İncirliova'yı birbirine bağlayan 7 bin 400 metre uzunluğundaki A1 Kanal Yolu Projemizin güney kısmını tamamladık. Kuzey kesiminde devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını da Ocak ayında tamamlayarak Aydın İncirliova arasında yeni bir ulaşım güzergahını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.