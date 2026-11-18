Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği Aydın Kültür ve Sanat Şenliği etkinliklerini sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Aydın Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında perdelerini ilk kez çocuklar için açtı. Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen "Gökkuşağının Altında" isimli oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyuncuları tarafından minik izleyicilerle buluşturuldu. Eğlenceli ve öğretici anlara sahne olan oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

Çocuklar kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.