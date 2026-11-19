Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, adli hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi, soruşturma süreçleri ve adli işleyişte koordinasyon konuları ele alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mecit Alemşah Çetin ve Hakdiler Pehlivan ile Cumhuriyet savcıları katıldı. Başsavcı Arısoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başsavcılık bünyesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken adli hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesine yönelik konular üzerinde duruldu. Toplantının gündeminde soruşturma süreçlerinin işleyişi, adli iş ve işlemlerin koordinasyonu ile kurumsal çalışmalar yer aldı. Adli süreçlerin düzenli ve verimli yürütülmesi kapsamında mevcut çalışmalar değerlendirilirken, görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhuriyet savcılarının da görüş ve değerlendirmelerini paylaştığı toplantıda, adli hizmetlerin yürütülmesinde kurum içi koordinasyonun önemi ele alındı. Başsavcılık bünyesindeki çalışmaların değerlendirilmesi ve adli işleyişin etkinliğinin artırılmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.