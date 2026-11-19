Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uluslararası uçuşlara da hizmet vermesi planlanan yeni havalimanının projesinin tamamlandığını açıkladı.

Aydın'ın ulaşım altyapısına katkı sağlaması ve kenti uluslararası uçuşlarla dünyaya bağlaması planlanan yeni havalimanı projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni havalimanının projesinin tamamlandığını duyurdu. Başkan Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada kentte hayata geçirilmesi planlanan havalimanının terminal binasının Aydın'ın simgesi Efelerden esinlenerek tasarlandığını belirtti. Uluslararası uçuşlara da hizmet verecek şekilde planlanan havalimanının altyapı ve üstyapı tesislerine yönelik zemin etüdü ve planlama süreçlerinin ardından yapım aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Yeni havalimanı yatırımının Aydın'ın turizm, ticaret, ulaşım ve ekonomisine katkı sağlamasının beklendiğini ifade eden Çerçioğlu, projenin en kısa sürede Aydınlıların hizmetine sunulacağını kaydetti. Projeye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Çerçioğlu; "Aydınımızın geleceğine değer katacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Kentimizin simgesi Efelerimizden esinlenerek tasarlanan terminal binasıyla uluslararası uçuşlara da hizmet verecek yeni havalimanımızın projesi tamamlandı. Altyapı ve üstyapı tesislerine yönelik zemin etüdü ve planlama süreçlerinin ardından, Aydınımızı dünyaya bağlayacak bu yatırım en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Turizmden ticarete, ulaşımdan ekonomiye kadar kentimizin gelişimine katkı sağlayacak proje Aydınımıza hayırlı olsun. Yeni havalimanı projesine verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara’nın gücünü Aydın’ın enerjisiyle buluşturarak kentimize değer katmaya, hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.