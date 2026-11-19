Nazilli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.B.D. (19) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşil Mahalle 384 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada İ.B.D. ile araçtaki A.H.K. (14) yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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