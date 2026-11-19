Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evin Şirip, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. (22) idaresindeki otomobil, Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde ikamet eden ve bir arkadaşıyla görüşmek için İncirliova'ya geldiği öğrenilen 17 yaşındaki Evin Şirip'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirip'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şirip, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Evin Şirip'in ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.