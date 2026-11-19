Nazilli Devlet Hastanesi’nde 1824 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında kurulan bilgilendirme standında, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımının yol açtığı risklere dikkat çekildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası dolayısıyla vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik etkinlik düzenlendi. Nazilli Devlet Hastanesi’nde 1824 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında antimikrobiyal direnç ve akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetimi de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara katıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl "Tek sağlık, tek eylem. Antimikrobiyal direnci şimdi önleyin" temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, antimikrobiyal ilaçların bilinçsiz ve gereksiz kullanımının oluşturabileceği riskler anlatıldı. Antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi doğrultusunda ve uygun şekilde kullanılması gerektiği vurgulanırken, antimikrobiyal direncin önlenmesinde sağlık çalışanları kadar toplumun da sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi. Nazilli Devlet Hastanesi yetkilileri, toplum sağlığının korunması ve akılcı antimikrobiyal kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.