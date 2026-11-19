Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle’de ot biçme, ağaç budama ve yeşil alan temizliği çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de kapsamlı bir çalışma başlattı. Ot biçme, ağaç budama ve yeşil alan bakımı çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleyi daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturmak için çalışıyor. Mahalledeki yeşil alanlarda uzayan otlar biçilirken bakım ihtiyacı bulunan ağaçlarda budama işlemleri yapılıyor. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan ot ve dallar da toplanarak alanlar temizleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini desteklemek ve ortak kullanım alanlarının bakımını yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen uygulamalarla hem çevre düzeninin korunması hem de mahalle sakinlerinin yeşil alanlardan daha rahat yararlanması amaçlanıyor. Yeşil Mahalle’de başlatılan çalışmalar, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek.

REKLAM

"Daha temiz ve bakımlı bir Nazilli için çalışıyoruz"

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeşil Mahallemizde ot biçme, ağaç budama ve yeşil alan bakımı çalışmalarımıza başladık. Hemşehrilerimizin temiz, düzenli ve bakımlı bir çevrede yaşaması için çalışıyoruz. Parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakımını yaparak bu alanları hep birlikte korumayı önemsiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.