Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sırtından silahla vurulan kişinin Bülent Ocak olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ocak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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